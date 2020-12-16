16 грудня, 11:30 - круглий стіл на тему: «Санкційна політика України. Перезавантаження»

Організатори: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим; Центр журналістських розслідувань.

Учасники: Дар’я Свиридова - перша заступниця Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим; Олексій Макєєв - спеціальний представник з питань санкційної політики, Міністерство закордонних справ України; Валентина Самар - головна редакторка Центру журналістських розслідувань; Євгеній Лешан - редактор Центру журналістських розслідувань; Сергій Мокренюк - Крайова рада українців Криму; Наріман Сулейманов - Заступник прокурора АР Крим і м. Севастополя; Тетяна Печончик - голова правління Центр інформації прав людини ZMINA; Богдан Бернацький - помічник народної депутатки Єлизавети Ясько із санкційної політики; Марія Томак - координаторка Медійної ініціативи за права людини; Юлія Каздобіна - голова Української фундації безпекових студій; народні депутати України, представники інших органів влади.

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Підсумкові матеріали:

Санкційне законодавство України вимагає доопрацювання і змін - круглий стіл

В Україні немає системної політики санкційного регулювання заходів з метою деокупації Кримського півострова, і цьому передусім не сприяє санкційне законодавство країни.

На цьому під час проведення круглого столу на тему "Санкційна політика України. Перезавантаження" в Укрінформі наголосила перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова.

"На жаль, системній політиці держави щодо санкційного регулювання в першу чергу не сприяє санкційне законодавство. Воно було реактивно прийнято в 2014 році як реакція на дії країни-агресора, але за ці роки очевидно воно вимагає доопрацювання і зміни", - зазначила Свиридова.

На її думку, для ефективної санкційної політики з метою захисту національних інтересів країни необхідно домогтися "встановлення міжвідомчої взаємодії та спільних підходів у санкційній політиці".

Як вважає перший заступник Постійного Представника Президента України в АРК, проведення ефективної санкційної політики повинно стати в Україні пріоритетним напрямком, "як визначення мирного шляху і тиску на країну-агресора з метою відновлення територіальної цілісності України".

Спецпредставник МЗС щодо санкцій висловився за створення Державного санкційного бюро

Спеціальний представник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв вважає за доцільне створити в Україні окремий координаційний орган, що відповідатиме за санкційну політику.

Таку думку він висловив під час "круглого столу" "Санкційна політика України. Перезавантаження", що відбувся в Укрінформі.

"Я поділяю думку, що нам потрібно створювати спеціальний орган. І я вважаю, що цей координаційний орган, або Державне санкційне бюро, має бути постійно діючим органом, який включатиме в себе експертів, що ходитимуть щодня на роботу. Тому що потрібно постійно вести аналітику, перевіряти тих осіб, яких ми пропонуємо включити до санкційного списку, перевіряти ефективність санкцій", - сказав Макеєв.

Він зазначив, що нині вкрай важливо кодифікувати усю санкційну політику держави і визначити чіткий алгоритм дій, за яким працюватиме новий державний орган. "Нам потрібно знайти такий алгоритм, який би дозволяв робити цю санкційну політику ефективною і виправити усі наявні недоліки", - підкреслив Макеєв.

За його словами, цей алгоритм має чітко визначати послідовність дій органів влади для номінації, перевірки, внесення до санкційних списків фізичних та юридичних осіб, порядок оскарження рішень, проведення моніторингу ефективності санкцій, а також хто відслідковує дотримання санкцій і займається супроводженням їх оскарження з боку юридичних та фізичних осіб.

"Ці алгоритми мають бути дуже чіткими і розумними, правильно визначати, до кого ми застосовуємо санкції, як ми перевіряємо осіб, як ми накладаємо санкції і як ми їх відміняємо. І ще - ці алгоритми мають бути швидкими. Бо не може такого бути, щоб три місяці ми витрачали на пропозиції одного з органів влади, чекали погодження Кабміну, передачі до РНБО, РНБО шукало можливості для зустрічі наступного разу, чекали підпису Президента, а тоді ще рішення Верховної Ради. Цей алгоритм дуже затягнутий. Він має бути скоординований. Тобто кожен з органів влади, наприклад МЗС, СБУ, мають знати своє місце і напряму з цим Державним санкційним бюро ... взаємодіяти, вносити пропозиції, захищати їх, представляти", - сказав Макеєв.

Крім цього, на його переконання, дуже важливим питанням є створення єдиної санкційної бази даних. "Треба, щоб кожен відповідальний бізнесмен міг зайти на сайт, ознайомитися з санкційним реєстром і зрозуміти, чи може він співпрацювати з тією чи іншою компанією, чи є та компанія під санкціями: українськими , європейськими чи американськими. Так само кожен співробітник органів державної влади мусить мати можливість перевірити, чи є та чи інша особа в санкційних списках", - зазначив спецпредставник МЗС.

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