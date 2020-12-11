Старт швейцарсько-українського проєкту «Трансформація університету шляхом комплексної діагностики»

11 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Трансформація університету шляхом комплексної діагностики» - швейцарсько-український проєкт як дієвий крок до вирішення проблем вищої освіти в Україні»

Організатори: БФ «Повір у себе»; Посольство Швейцарії в Україні.

Учасники: Олег Шаров - генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України; Сергій Бабак - голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Клод Вільд - Посол Швейцарії в Україні (відеозв’язок); Тетяна Ярошенко - в.о. президента НАУКМА; Ірина Іванчик - співзасновниця БФ «Повір у себе»; Світлана Мозгова - голова правління БФ «Повір у себе», модератор.

Довідково. Проєкт «Трансформація університету шляхом комплексної діагностики» спрямований на пошук ефективних шляхів розвитку системи управління університетом відповідно до найкращих міжнародних практик.

Як повідомляють організатори, на базі Національного університету «Києво-Могилянська Академія» відбудеться пілотування сучасних підходів проведення комплексного аналізу стратегії, фінансів, системи управління закладом та управління персоналом, особливостей застосування національного законодавства у діяльності закладу вищої освіти, розробка бачення змін та дорожньої карти їх впровадження, а також формування моделі управління та пошук точок розвитку.

За результатами цього проєкту будуть сформовані практичні рекомендації для українських університетів, а на основі фактичних даних підготовлені можливі поправки до реформи вищої освіти.

Представники ЗМІ можуть надіслати питання спікерам на тел.: 095 282 91 83 (Лілія Марачканець, керівниця проєктів БФ «Повір у себе»).

Додаткова інформація:

Лілія Марачканець - керівниця проєктів БФ «Повір у себе», тел.: 095 282 91 83

Наталія Трофимова - прессекретарка БФ «Повір у себе», тел.: 050 445 27 94

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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