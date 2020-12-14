Школа фермера ФАО: кращі агролісомеліоративні практики

14 грудня, 14:30 - третій тренінг Польової школи фермера на тему: «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг»

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Наталя Висоцька - експертка ФАО, кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукових питань Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького; Василь Юхновський - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України; Олександр Джига - фермер, агроексперт у біоземлеробстві, використанні біопрепаратів і живленні рослин, засновник ферми Sunberry Ukraine; Людмила Глущенко - кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН; Павло Арданов - польовий офіцер ФАО у Київській області, модератор.

Програма заходу:

- Шляхи підвищення економічної ефективності полезахисних лісових смуг.

- Перспективи розвитку агролісівництва в Україні.

- Вирощування грибів в полезахисних лісових смугах.

- Лікарські рослини: перспективні для вирощування в лісосмугах.

Коротко. Захід присвячений представленню та вивченню кращих агролісомеліоративних практик та шляхів підвищення економічної ефективності полезахисних лісових смуг.

Теоретична частина заходу проходитиме онлайн у форматі вебінару за участі провідних науковців галузі, експертів ФАО та фермерів. Вони ознайомлять аудиторію з передовими вітчизняними та іноземними агролісомеліоративними заходами та практиками агролісівництва, а також зі способами отримання додаткового прибутку від лісосмуг, зокрема, завдяки вирощуванню лікарських рослин (в якості як основних деревних та чагарникових порід лісосмуги, так і в міжряддях молодих дерев) та грибів (зокрема, мікоризних, що сприяють росту та адаптації рослин лісосмуги до екстремальних умов).

Дата та час проведення теоретичної частини заходу: 14 грудня 2020 року, 14:30-16:30.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CQJeJnqYW5LJRRTp9

Довідково. Тренінг проводиться для осіб, чия діяльність спрямована на відновлення та реконструкцію лісових смуг, захист ґрунтів від ерозії й утворення пилових бур, боротьбу з опустелюванням, агролісомеліоративне районування, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України.

Захід проходить у межах Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг», що є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Додаткова інформація:

Юлія Кісільова - асистент проєкту, тел.: +38 098 273 32 46, e-mail: Yuliia.Kisilova@fao.org;

Павло Арданов - фахівець ФАО, тел.: +38 096 947 1612, e-mail: Pavlo.Ardanov@fao.org

Тренінг проходитиме за посиланням: https://fao.zoom.us/j/95283017276, а також транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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