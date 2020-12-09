Презентація журналу «Українська культура»

9 грудня, 13:00 - круглий стіл з нагоди презентації виходу чергового номера журналу «Українська культура»

Організатори: Редакція журналу «Українська культура»; Укрінформ.

Учасники: Тетяна Череп-Пероганич - головна редакторка журналу; Сергій Сай-Боднар - керівник Пресцентру «Укрінформу»; Андрій Щекун - член редколегії журналу, менеджер з видавничої діяльності ТОВ «Видавничий дім «Українська культура»; Ліна Тесленко - член редколегії журналу, журналістка; Оксана Пекун - народна артистка України; Вікторія Васалатій - заслужена артистка України; Павло Кущ - журналіст, письменник; Ольга Нижник - співзасновниця Міжнародного фонду Івана Франка; Марина Ткачук - режисерка; Анжеліка Рудницька - заслужена артистка України.

Коротко. Учасники заходу презентують журнал «Українська культура», який видає ТОВ «Видавничий дім «Українська культура».

«Українська культура» - це одне з найстаріших культурологічних видань в Україні. Основні теми - музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія тощо. У 2020 році було видано шість номерів журналу.

Захід відбудеться з нагоди презентації виходу чергового номера журналу «Українська культура» за участі героїв публікацій, з метою проінформувати українського читача щодо наявності самого видання та передплати на 2021 рік.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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