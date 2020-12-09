9 грудня, 10:00 - презентація аналітичного звіту «Час води» та дискусія на тему: «Водна безпека країни: від розуміння поточного стану до конкретних дій»

Учасники: Оксана Гарнець - керівниця DESPRO; Андрій Кавун - експерт проекту DESPRO; Євген Кунь - інженер, засновник ГО «City UP»; Олександр Шкінь - директор Асоціації водоканалів «Укрводоканалекологія»; Олександр Козак - заступник директора інжинірінгової компанії Євротрубпласт; Олексій Кущ - економіст, дослідник економіки інфраструктури; Людмила Циганок - еколог, голова Професійної асоціації екологів; Лариса Губіна - модератор.

Коротко. Учасники заходу презентують видання «Час води», присвячене управлінню водними ресурсами країни, водопостачанню і водовідведенню, а також обговорять можливі рішення для виходу з водної кризи.

Довідково. Журнал «Час води» - результат роботи проєкту «Час води», який був ініційований в 2019 році з дослідницькою метою - аналіз ситуації, що склалася у водній галузі, пошук рішень і створення кола зацікавлених експертів.

Ініціатори видання журналу – ГО «City UP» та Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

ГО «City UP» - громадська організація, створена представниками інжинірингового бізнесу «Interprojerk GmbH» та «Євротрубпласт» з метою реалізації ініціатив, що розвивають водний сектор та сферу модернізації та управління міської інфраструктурою.

DESPRO – проєкт міжнародної технічної допомоги, що працює у сфері реформи місцевого самоврядування (інший термін – «децентралізація») в Україні з 2007 року.

DESPRO фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва, та впроваджується Швейцарським Центром ресурсів та консультацій з питань розвитку Skat. Окрім підтримки розвитку децентралізованих публічних послуг у громадах, проєкт надає підтримку ключовим національним інституціям у розробці політик у сфері децентралізації та місцевого самоврядування. Галузевий партнер проєкту - Асоціація водоканалів України «Укрводоканалекологія».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк