До Міжнародного дня людей з інвалідністю

7 грудня, 13:00 - пресконференція з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю

Організатор: Фонд соціального захисту інвалідів.

Учасники: Євген Чеглаков - голова Фонду соціального захисту інвалідів; представники Міністерства соціальної політики України, громадських організацій та об'єднань осіб з інвалідністю, народні депутати України.

Коротко. Учасники заходу обговорять пропозиції до плану заходів реагування на поширення COVID-19 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та посилення підтримки людей з інвалідністю в період пандемії.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання до спікерів за електронною адресою: secretar@ispf.gov.ua

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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