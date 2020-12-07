До Міжнародного дня людей з інвалідністю
Організатор: Фонд соціального захисту інвалідів.
Учасники: Євген Чеглаков - голова Фонду соціального захисту інвалідів; представники Міністерства соціальної політики України, громадських організацій та об'єднань осіб з інвалідністю, народні депутати України.
Коротко. Учасники заходу обговорять пропозиції до плану заходів реагування на поширення COVID-19 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та посилення підтримки людей з інвалідністю в період пандемії.
Представники ЗМІ можуть надсилати запитання до спікерів за електронною адресою: secretar@ispf.gov.ua
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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