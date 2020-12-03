Культура поводження з електронними відходами в Україні: старт першого в Україні E-waste Ukraine

3 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «E-waste Ukraine: формування національної культури чистоти та сталий розвиток»

Організатори: ГО «Let’s Do It GREEN Ukraine».

Учасники: Анна Радченко - президент ГО «Let’s Do It GREEN Ukraine»; Андрій Немировський - радник голови Державної екологічної інспекції України; Людмила Циганок - президент Професійної асоціації екологів України; Юрій Носаченко - директор НПП «Екологічна Лабораторія»; Андрій Вагін - заступник начальника Управління екології та природних ресурсів.

Коротко. «Let’s Do It GREEN Ukraine» («Лец ду іт грін Юкрейн») анонсує перший в Україні соціальний еко-просвітницький проєкт з культури поводження та збору електронних відходів та запрошує корпоративний сектор до співпраці.

З метою покращення екологічної ситуації та створення в Україні культури поводження з електронними відходами «Let’s Do It GREEN Ukraine» розпочинає перший в Європі та Україні соціальний освітній екологічний проєкт з масового збору електронних відходів.

Мета проєкту - формування національної культури поводження з електронними відходами, прискорення процесів діджиталізації та підвищення рівня цифрової грамотності молоді, освіта в галузі сталого розвитку інформаційного суспільства, вплив електронних відходів на навколишнє середовище та впровадження заходів з мінімізації впливу у всіх регіонах України.

Як повідомляють організатори, всеукраїнський проєкт «E-waste Ukraine» користуючись міжнародним досвідом та кращими світовими практиками створює та систематизує систему еко-просвітництва та управління електронними відходами у суспільстві через освіту дітей та молоді.

Довідково. ВГО «Let’s do It GREEN Ukraine» - найбільша всеукраїнська громадська еко-організація, яка створює та втілює молодіжні, освітні, соціальні, інфраструктурні, дослідницькі проєкти в галузі екології та сталого розвитку.

Організація є співзасновником соціальної акції «Зробимо Україну чистою разом». Мета організації - формування національної культури чистоти та досягнення сталого розвитку України.

Серед проєктів - National Green Challenge, Eco-school, Всеукраїнський молодіжний форум взаємодії та розвитку, Міжнародний форум «Свідомий бізнес», ХІ Фестиваль юних залізничників #uzecofest2019 , Міжнародний фотоконкурс «Ми - люди землі», Школа екологічного інспектора, Еко-застосунок EcoHike, День Чистих Берегів та інші.

ВГО «Let’s do It GREEN Ukraine» базується в Києві, має 12 регіональних осередків, 8 дитячих еко-гуртків та об’єднує близька 5000 волонтерів по всій Україні.

Фейсбук ВГО «Let’s do It GREEN Ukraine»: https://www.facebook.com/letsdoitgreenukraine

Акредитація представників ЗМІ обов'язкова до 00:00 3 грудня 2020 року за електронною адресою - anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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