7 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Рік після саміту в Парижі. Як змінилася миротворча політика Президента Зеленського і що про це думають українці»

Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Школа політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Учасники: Марія Золкіна - політична аналітикиня Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; Анна Осипчук - наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА; Антон Суслов - аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА; Сергій Шаповалов - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; Максим Яковлєв - директор Школи політичної аналітики НаУКМА; Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА, модератор.

Питання до обговорення:

- Що змінилося у переговорах з припинення війни на Донбасі за рік після саміту в Парижі: оцінки експертів.

- Що думають українці про війну на Донбасі: зміни у суспільних настроях протягом 2019-2020 років.

- Коронавірус і війна: як епідемія впливає на учасників конфлікту.

- 2021 рік: які загрози та можливості для України відкриваються наступного року.

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати спільного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія» «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту Нормандської четвірки». Дослідження підсумовує результати опитувань громадської думки з вересня 2019 року по листопад 2020 року.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://www.google.com/url?sa=D&q=https://forms.gle/soazm9PB7Jkyd4SF8&ust=1606993560000000&usg=AOvVaw17d8baGKu7FgJLPE0FLNbL&hl=uk&source=gmail

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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