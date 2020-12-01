1 грудня, 12:00 - пресконференція на тему: “Запуск Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів”

Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України; Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ); Проєкт “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

Спікери: Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Олена Литвиненко - виконуюча обов'язки голови Офісу Ради Європи в Україні; Ігор Розкладай - заступник директора ЦЕДЕМ; Тетяна Олексіюк - консультантка Ради Європи.

Коротко. Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) – це перший міжнародний обов'язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, що створюються органами державної влади.

Конвенція набуває чинності 1 грудня 2020 року завдяки Україні, яка стала десятою державою, котра ратифікувала цей документ і тим самим запустила його в дію.

Під час заходу експерти представлять значення Конвенції для України та участь України в роботі міжнародних моніторингових органів, адже напрацьований з 2011 року досвід виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, що враховує положення Конвенції Тромсе, дає Україні можливість ділитися з іншими країнами найкращими практиками та проблемами застосування норм Конвенції.

Довідково. Проєкт «Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні», що фінансується ЄС і Радою Європи, має на меті зміцнити роль медіа, їхню свободу та безпеку. Слідкуйте за новинами Проєкту на Фейсбуці.

Додаткова інформація за e-mail: y.gireva@cedem.org.ua, Євгенія Гірєва, медійна юристка ЦЕДЕМ,

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк