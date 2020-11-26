26 листопада, 11:00 - пресконференція на тему: «Цифрова інклюзія: роль технологій у соціальній інтеграції людей з розладами спектру аутизму і порушеннями мовлення»

Співорганізатори: ХУАВЕЙ УКРАЇНА; Соціальне підприємство «ДивоГра».

Інформаційні партнери: Національна спілка журналістів України (НСЖУ), Київський метрополітен, Укрінформ.

Учасники: Артур Селецький – заступник міністра освіти і науки України; Сергій Ніжинський - заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції у 2019 – 2020 рр., радник віцепрем’єрки з питань міжурядової комісії Україна-Китай; Юрій Мацик - директор директорату розвитку цифрової інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України; Аліна Севастюк - менеджер зі зв’язків із громадськістю ХУАВЕЙ Україна, модератор заходу; Ганна Усатенко - керівниця соціального підприємства «ДивоГра»; Наталія Василенко - директор Мостищенської спеціальної школи-інтернату (Макарівський район Київської області); Наталія Макогон - заступниця начальника Київського метрополітену; Наталя Мартіашвілі - організаторка проєкту Kids Autism Games благодійної організації «Спорт заради миру»; Лідія Піддубна - заступник директора навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Наталія Семінська - проректор з навчально-виховної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського; Володимир Стесенко - професор Національного університету «Львівська політехніка»; Оксана Кривоногова - «Українська асоціація альтернативної і додаткової комунікації»; Віктор Сальков - в. о. генерального директора директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, Міністерство освіти та науки України.

Теми до обговорення:

1. Інклюзія та рівні можливості для всіх. Роль технологій у розвитку альтернативної і додатковoї комунікації у світі та Україні.

2. Застосування сучасних технологій для соціальної інтеграції людей з розладами спектру аутизму і порушеннями мовлення. Приклади з практики проєкту соціального підприємства «ДивоГра» спільно з Мостищенською школою-інтернатом за ініціативи та підтримки ХУАВЕЙ УКРАЇНА.

3. Формування інклюзивного міського простору та комплексний розвиток дітей із розладами спектру аутизму.

4. Роль цифрових технологій у проєктах соціального партнерства бізнесу, експертної спільноти, державних інституцій, громадських організацій для підтримки ментального здоров’я протягом життя.

Коротко.

Мета пресконференції:

- підвищити у суспільстві обізнаність про альтернативну і додаткову комунікацію;

- провести загальнонаціональне обговорення про нові можливості цифрової інклюзії, пошук рішень для людей із аутистичними розладами з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- налагодити соціальне партнерство усіх зацікавлених сторін для розвитку екосистеми альтернативної і додаткової комунікації за участі соціально відповідального бізнесу, представників медіа, державних установ, громадських організацій, експертної спільноти у сфері освіти, здоров’я, цифрових технологій, мистецтва, культури, спорту і широкої громадськості.

Повна інформація про пресконференцію за посиланням: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201112

Довідково. Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

Контактні особи: Аліна Севастюк, менеджер зі зв’язків із громадськістю ХУАВЕЙ УКРАЇНА, sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462-82-82; Олександра Терещук, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю ХУАВЕЙ УКРАЇНА, tereshchuk.oleksandra@huawei.com, +380 96 340-66-22.

Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію або контакти експертів для коментарів за темами пресконференції, а саме мобільна інклюзія на транспорті, приклади з практики цифрової інклюзії, поєднання мистецтва та технологій , будь ласка, зверніться до Олександри Терещук, спеціаліста зі зв’язків з громадськістю ХУАВЕЙ УКРАЇНА (tereshchuk.oleksandra@huawei.com, +380 96 340-66-22).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу 26 листопада об 11:00: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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