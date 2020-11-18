18 листопада, 15:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «Особливості інформаційного супроводу бойових дій в Нагірному Карабасі»

Організатор: «Міжнародний центр протидії російській пропаганді».

Учасники: Олексій Нікіфоров - речник Сил спеціальних операцій Збройних сил України; Денис Богуш - політтехнолог, віцепрезидент Української PR-ліги, «Центр дослідження Росії»; Валентина Бикова - експертка «Міжнародного центру протидії російській пропаганді»; Олег Покальчук - соціальний психолог; Фуад Алієв - журналіст, режисер; Іраклій Варшаломідзе - експерт «Міжнародного центру протидії російській пропаганді»; Дмитро Громаков - соціолог; Юрій Кочевенко - директор «Міжнародного центру протидії російській пропаганді», модератор.

Коротко. Мета заходу - висвітлення особливостей інформаційної пропаганди, функціонування інформації в ході бойових дій в Нагірному Карабасі, ознайомлення з принципами роботи на цьому напрямку та висновки для України.

Довідково. «Міжнародний центр протидії російській пропаганді» (МЦПРП) - неурядова організація. Команду Центру складають колишні офіцери ЗСУ, учасники бойових дій, добровольці, дипломати, спеціалісти з питань комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об’єднали свої знання та досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

Додаткова інформація за тел.: +380992562959, +380976783071, e-mail: helenauakrim@gmail.com (Олена Солоніна, пресаташе МЦПРП).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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