18 листопада, 10:00 - круглий стіл на тему: «Відносини Україна – НАТО в контексті сталого миру на Донбасі»

Організатори: Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння; Центр інформації і документації НАТО в Україні.

Учасники: Вінета Клейне - директор Центру інформації та документації НАТО; Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння; Михайло Самусь - заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань; Валерій Кравченко - старший науковий співробітник відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень; Олександр Хара - експерт Центру оборонних стратегій; Олександра Цехановська - старший аналітик Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру; Євген Магда - директор Інституту світової політики; Вальсамис Теотокіс - керівник проєктів Цільового фонду, Агенція НАТО з підтримки та постачання (онлайн); Руслан Мирошниченко - полковник, начальник відділу цивільно-військового співробітництва штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Теми до обговорення:

- Донбас: механізми вирішення конфлікту

- Дезінформаційні операції Росії на Донбасі. Як подолати поширені в регіоні негативні наративи та стереотипи щодо діяльності НАТО?

- Практична допомога НАТО Україні: діяльність трастових фондів та програм з підтримки безпеки

Для участі у круглому столі необхідно перейти за посиланням:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HuOTuaERTG-4YlJXYPDQTQ

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн.

Запитання до спікерів приймаються до 17:00 17 листопада на e-mail: msamus2@gmail.com, solovjan.cacds@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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