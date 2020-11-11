11 листопада, 12:00 - пресконференція на тему: «Про соціально-економічну ситуацію в АТ «Українська залізниця»

Організатор: Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Учасники: Вадим Бубняк – голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Олександр Мушенок – перший заступник голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників України; голови дорожніх профорганізацій на залізницях України, голови об’єднаних профорганізацій філій АТ «Укрзалізниця».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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