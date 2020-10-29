29 жовтня, 9:30 - пресконференція на тему: «Політичний квартал: осінь 2020. Оцінки, висновки, прогнози»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Дмитро Боярчук – виконавчий директор CASE Україна; Марія Золкіна – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Валерій Пекар – викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл, співзасновник Громадянської Платформи «Нова Країна»; Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Команда Президента: чи обернуться втрати на виборах здобутками для реформ?

- V-подібне відновлення чи друга хвиля рецесії: що відбувається з економікою?

- Гібридне перемир’я: чи втримає Україна ситуацію під контролем?

- Політичні прогнози на найближчі три місяці.

Під час заходу будуть оприлюднені результати експертного опитування «Політичний квартал: осінь 2020», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Довідково. Пресконференція «Політичний квартал: осінь 2020. Оцінки, висновки, прогнози» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkeSbbJGFA1ipFLhBnUaTrBv4q1Qwx8LGzBjQ4qW0oz7hqA/viewform

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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