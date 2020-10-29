29 жовтня, 15:00 - пресбрифінг на тему: "Нелегальний ринок автозапчастин. Загрози для економіки та споживача"

Організатор: Асоціація імпортерів та дистриб'юторів автокомпонентів (АІДА).

Учасники: Вікторія Черкач - генеральний директор Асоціації імпортерів та дистриб'юторів автокомпонентів (АІДА); Тетяна Шальман - директор "Інституту споживчого права" Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України"; Віталій Бульда - генеральний директор компанії Bosch Україна; Лілія Вашатко — модератор.

Коротко. Як повідомляють організатори, бюджет щороку втрачає до 12 млрд грн від нелегального ринку автокомпонентів. У найбільш масовій групі автозапчастин тінь сягає 50%. Це велика ймовірність придбати несертифіковані, неякісні, контрафактні запчастини для власного автомобіля.

Автомобіль – це засіб не тільки комфорту, насамперед це джерело підвищеної небезпеки. Тому в центрі уваги повинні бути споживачі та їхні інтереси. Зменшення тіньового сектору – піклування про безпеку кожного українця.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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