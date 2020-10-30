30 жовтня, 14:00 - презентація дослідження «Портрет глядача українського кіно в кінотеатрі»

Організатор: ГО «Детектор медіа».

Учасники: Галина Петренко - директорка ГО «Детектор медіа»; Олександр Бевзюк-Волошин - менеджер проєктів Київського міжнародного інституту соціології; Наталія Байдан - СЕО мережі кінотеатрів «Планета кіно»; Станіслав Тарасенко - арт-менеджер кінотеатру «Копернік» (м. Львів), кінокритик; Сергій Зленко - директор кінотеатру «Boomer» (м. Київ), заступник голови Ради з державної підтримки кінематографії; представник Українського культурного фонду.

Коротко. Опитування було проведено на замовлення ГО «Детектор медіа» за підтримки Українського культурного фонду Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Центром «Соціальні індикатори».

Опитування тривало з 27.08.2020 р. по 18.10.2020 р. у кінотеатрах чотирьох міст України (Київ, Одеса, Львів, Харків) серед глядачів українського кіно. Було опитано 2004 респондентів.

Довідково. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики й визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

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