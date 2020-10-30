Презентація документального циклу про українських дисидентів-політв’язнів

30 жовтня, 11:00 - презентація документального циклу про політв’язнів Ірину Стасів-Калинець, Миколу Руденка та Святослава Караванського

Організатори: Український інститут національної пам’яті, “Історична правда”

Учасники: Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Вахтанг Кіпіані - засновник та головний редактор “Історичної правди”, ведучий фільму; Олена Лодзинська - директорка Музею шістдесятництва; Ольга Мовчан - режисерка документального циклу та авторка сценарію; Любов Крупник - авторка ідеї, продюсерка документального циклу, співробітниця Українського інституту національної пам’яті; Олег Бажан - старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.

Коротко. 30 жовтня відзначається День політв’язня в СРСР. Презентація документального фільму про трьох українських політв’язнів покликана привернути увагу до пам’ятної дати, розповісти про тих, хто був переслідуваний за свої погляди в Радянському Союзі, а також нагадати про сучасних українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Документальний цикл складається з трьох короткометражних фільмів та розкриває історії трьох українських політв’язнів радянського режиму: Ірини Стасів-Калинець, Миколи Руденка та Святослава Караванського. У 2020 році виповнюється 100 років від дня народження Святослава Караванського та Миколи Руденка, а також 80 років, як народилася Ірина Стасів-Калинець.

Герої фільму є представниками дисидентського руху – вихідцями з різних регіонів України: Ірина Стасів-Калинець — зі Львова, Святослав Караванський — з Одеси, а Микола Руденко — з селища Юр’ївка на Донбасі.

Акредитація представників ЗМІ обов'язкова електронною адресою press@uinp.gov.ua.

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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