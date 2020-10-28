28 жовтня, 14:30 - онлайн-тренінг на тему: «Школа фермера ФАО: Створення полезахисних лісових смуг»

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Павло Арданов - польовий офіцер ФАО у Київській області, модератор; Денис Паламарчук - директор Департаменту аграрної політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Наталя Висоцька - експертка ФАО, кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукових питань Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА); Олександр Синюк - голова правління Громадського об’єднання «Земля Таврії»; Олександра Трибой - старша консультантка НТЦ «Біомаса».

Програма заходу:

Можливості державної підтримки щодо компенсації витрат на закладення лісосмуг.

Проєкт створення та утримання полезахисних лісових смуг (ПЛС). Принципи вибору дерев і кущів для створення полезахисних лісових смуг в різних природно-кліматичних зонах і ґрунтово-гідрологічних умовах.

Перспективи використання плодових та медоносів у лісосмугах. Як забезпечити запилення культур та при цьому отримати 500 кілограмів меду з 1 га полезахисних лісосмуг.

Стан та особливості вирощування багаторічних енергетичних рослин в Україні. Перспективи вирощування в лісосмугах.

Коротко. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголошує про проведення другого тренінгу Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг». Захід, присвячений підбору видів дерев і кущів в різних природно-кліматичних зонах і ґрунтово-гідрологічних умовах для створення полезахисних лісових смуг. Тренінг складатиметься з теоретичної та практичної частин.

Теоретична частина заходу проходитиме в онлайн-форматі вебінару 28 жовтня з 14:30 до 17:00, за участі провідних науковців галузі, експертів ФАО та фермерів, що ознайомлять аудиторію із результатами напрацювань щодо підбору дерев і кущів в різних природно-кліматичних зонах і ґрунтово-гідрологічних умовах для створення лісосмуг. Зокрема, буде розглянуто підбір медоносів та біоенергетичних культур, а також можливості державної підтримки щодо компенсації витрат на закладання лісосмуг.

Довідково. Тренінг проводиться для осіб, чия діяльність спрямована на відновлення та реконструкцію лісових смуг, захист ґрунтів від ерозії й утворення пилових бур, боротьбу з опустелюванням, агролісомеліоративне районування, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України: керівників сільськогосподарських підприємств, агрономів, фермерів, лісівників, виробників енергетичних культур, представників об’єднаних територіальних громад, асоціації пасічників України, а також викладачів, науковців, посадовців.

Захід проходить у межах Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг», що є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Додаткова інформація:

Юлія Кісільова, асистент проєкту +38 098 273 32 46, e-mail: Yuliia.Kisilova@fao.org;

Павло Арданов, фахівець ФАО, +38 096 947 1612, e-mail: Pavlo.Ardanov@fao.org

Онлайн-тренінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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