28 жовтня, 15:00 - презентація аналітичного дослідження «Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти»

Організатор: Центр Разумкова.

Учасники: Василь Юрчишин - директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова, модератор; Ольга Пищуліна - провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова; Тетяна Юрочко - завідувач кафедри Школи охорони здоров’я національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олександра Бритоусова - головний спеціаліст відділу масового спорту Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України; Лариса Лісогор - д.е.н., Національний інститут стратегічних досліджень; науковці, експерти.

Коротко. У дослідженні представлено результати аналізу головних детермінантів та підстави розвитку цифрової економіки в Україні та світі. Досліджено готовність України до запровадження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Проаналізовано потенційні ризики та загрози цифровізації.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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