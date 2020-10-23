23 жовтня, 10:00 - пресбрифінг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо результатів моніторингу архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій

Коротко. Враховуючи актуальність забезпечення та реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з 19 жовтня в усіх регіонах України Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочато Всеукраїнський моніторинг архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com .

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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