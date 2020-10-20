Про реалізацію проєкту “Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, - і не тільки!”

20 жовтня, 11:00 - презентація результатів реалізації проєкту “Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, - і не тільки”

Організатор: ГО "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім".

Учасники: Андрій Щекун - керівник проєкту "Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, – і не тільки!"; Андрій Іванець - кандидат історичних наук, експерт проєкту "Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, – і не тільки!"; Євген Букет - Товариство редакторів української “Вікіпедії”, менеджер з промоції проєкту "Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, – і не тільки!".

Коротко. Мета проєкту “Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, - і не тільки!” - збереження культурної спадщини Криму, що зазнає руйнування з боку країни-агресора. Його завдання - створення та функціонування нового сучасного сайту “Голос Криму. Культура”, який створила команда проєкту.

Проєкт реалізується ГО “Кримський центр ділового та культурного співробітництва “Український дім” за підтримки Українського культурного фонду з 1 червня по 30 жовтня 2020 року.

Інформаційні партнери - редакція газети “Кримська світлиця” https://www.facebook.com/krymsvitlytsia, Інформаційна агенція “Голос Криму” http://voicecrimea.com.ua.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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