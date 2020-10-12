12 жовтня о 10:00 - презентація дослідження «Економічне відродження через індустріальний розвиток України»

Організатор: Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза».

Учасники: Володимир Власюк - директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з питань модернізації при ТПП України; Анатолій Максюта - голова Правління «Інституту суспільно-економічних досліджень»; Ірина Крючкова - старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, д.е.н.; Сергій Поважнюк - заступник директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза»; Юлія Осмоловська - генеральний директор AB&D; Олег Яковенко - директор зі стратегії ДК «Укроборонпром»; Олександр Юрчак - директор Асоціації підприємств промислової автоматизації; Денис Базилевич - координатор платформи Industry4Ukraine, модератор.

Коротко. Як повідомляють організатори, групою експертів, вчених, практиків за підтримки національного бізнесу підготовлено дослідження «Економічне відродження через індустріальний розвиток України», в якому на основі аналізу стану української економіки і її місця у світових економічних процесах, надано програмні положення політики новітнього індустріального розвитку, а також запропоновано механізми її реалізації.

Пропонована політика дозволить забезпечити середньорічне зростання економіки темпами 7% і більше, створити додатково в економіці України 2,2 млн робочих місць та її перехід до категорії держав з доходами вище середніх. Термін відведений для її реалізації складає 12 років.

Додаткова інформація за тел.: +38(050)930-92-82, e-mail: ann@expert.kiev.ua .

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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