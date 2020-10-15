Повстання “чорних соціологів”. Новий виборчий сезон

15 жовтня, 14:30 - пресконференція за участі провідних українських соціологів та упорядників “Бази псевдосоціологів” від Texty.org.ua

Організатор: Громадська організація “Агенція журналістики даних”.

Учасники: Володимир Паніотто - генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), член правління Соціологічної асоціації України; Євген Головаха - заступник директора Інституту соціології НАН України; Роман Кульчинський - головний редактор Texty.org.ua; Олександр Оксимець - координатор проєкту "Продавці рейтингів. База псевдосоціологів" (Texty.org.ua).

Питання до обговорення:

- Хто і як використовує фейкові рейтинги цієї осені: що нового у маніпулятивних технологіях

- Які організації та експерти є найактивнішими цієї осені: на кого вони працюють. Як це впливає на суспільну думку.

- Що варто знати журналістам, щоб відрізнити соціологію від заангажованої підробки.

- За якими критеріями організації потрапляють до бази "Продавці рейтингів. База псевдосоціологів" , яку редакція Texty.org.ua веде з 2015 року (на початок жовтня налічує 200 персоналій та 100 організацій).

- Шлях псевдорейтингів до аудиторії: “чорні піарники” і маніпулятивні ЗМІ. “Нові імена” у базі псевдосоціологів: на кого вони працюють.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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