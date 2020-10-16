Презентація нового опитування USAID-Internews щодо споживання медіа

16 жовтня, 10:30 - презентація результатів нового соціологічного опитування «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа – 2020 р.»

Організатор: USAID-Internews.

Спікери: Джилліан МакКормак (Gillian McCormack) - директорка Internews в Україні, керівниця «Медійної програми в Україні»; Оксана Майдан - заступниця керівниці «Медійної програми в Україні».

Питання до обговорення:

- Які засоби масової інформації найчастіше використовуються для отримання новин?

- Як споживачі ставляться до різних типів медіа та яким ЗМІ вони найбільше довіряють?

- Яким був вплив дезінформації про Covid-19 на українців?

- Що висновки опитування означатимуть для журналістів та медійних громадських організацій?

Довідково. Загальнонаціональне дослідження провела соціологічна компанія InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні», за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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