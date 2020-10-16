Презентація нового опитування USAID-Internews щодо споживання медіа
Організатор: USAID-Internews.
Спікери: Джилліан МакКормак (Gillian McCormack) - директорка Internews в Україні, керівниця «Медійної програми в Україні»; Оксана Майдан - заступниця керівниці «Медійної програми в Україні».
Питання до обговорення:
- Які засоби масової інформації найчастіше використовуються для отримання новин?
- Як споживачі ставляться до різних типів медіа та яким ЗМІ вони найбільше довіряють?
- Яким був вплив дезінформації про Covid-19 на українців?
- Що висновки опитування означатимуть для журналістів та медійних громадських організацій?
Довідково. Загальнонаціональне дослідження провела соціологічна компанія InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні», за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).
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