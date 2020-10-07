7 жовтня, 12:00 - пресконференція на тему: «Розвиток бізнесу в епоху сингулярності. Про Всеукраїнську бізнес-премію «Cabinet Boss. TOP-50»

Організатор: Марина Філіпенко, організатор церемонії нагородження Всеукраїнської бізнес-премії «Cabinet Boss. TOP-50».

Учасники: Галина Шабшай - co-Founder компанії Shabshai Technology (США), інноваційний бізнес-експерт і траблшутер; Павло Пуськов - інвестор і акціонер холдингу Х100INVEST, власник управлінської франшизи «Sushi Master», комерційний директор шинного заводу «Росава»; Ростислав Бондар - власник охоронної компанії «National Security»; Максим Радуцький - підприємець, співзасновник пляжного комплексу №1 «City Beach Club», засновник бренду низькокалорійних десертів O.deserty; Полина Крупчак - бізнес-леді, громадський діяч, власниця групи компаній Поліни Крупчак - «Clover trade» і «Нова планета ІКС», засновниця благодійного фонду «The founders of the future»; Влад Сергєєв - керуючий партнер компанії SAFOR-Ukraine; Віталій Войтович - засновник і генеральний директор групи компаній Premier Food; Юлія Ігнатова - експерт в області дизайну інтер'єрів преміум-класу, творець проєкту і керівник компанії «Felicità Design Boutique», чемпіонка України; Дмитро Навроцький - керуючий партнер Адвокатського об’єднання SENSUM, адвокат; Андрій Пельц - засновник першої стоматологічної клініки з гарантією «PELTS CLINIC», лікар-стоматолог, щелепно-лицевий хірург; Усама Кафа - ресторатор, президент і власник міжнародного ресторанного холдингу «L'KAFA GROUP», благодійний діяч; Марина Філіпенко - організатор церемонії нагородження Всеукраїнської бізнес-премії «Cabinet Boss. TOP-50»; Денис Путінцев - медіамен, продюсер, власник промо-компанії STARBOM.COMpany, модератор.

Коротко. Учасники заходу розкажуть подробиці нагородження Всеукраїнською бізнес-премією «Cabinet Boss. TOP-50». Її мета - формування символу лідерства та підвищення прозорості української економіки, сприяння розширенню міжнародних контактів, зміцнення авторитету бізнес-спільноти в питаннях економічного розвитку країни, формування позитивного іміджу українського бізнесу.

Завдання бізнес-премії «Cabinet Boss. TOP-50» - привернути увагу до компаній і персон, що завоювали лідируючі позиції на українському ринку. Також в рамках премії визначать найбільш значущі суспільні події, що вплинули на розвиток країни.

Серед номінантів – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та відомі особистості.

Церемонія нагородження Всеукраїнською бізнес-премією «Cabinet Boss. TOP-50» від Медіа-холдингу «Cabinet Boss» проходитиме 12 жовтня у Fairmont Grand Hotel.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 380 67 409 7350 (Марина).

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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