8 жовтня, 12:00 - презентація чат-боту «Юридичний порадник для ВПО» на платформах Viber та Telegram

Організатори: Програма EGAP (Фонд Східна Європа), Благодійний фонд «Право на захист».

Учасники: Снавер Сейтхалілєв - заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації; Віктор Лях - президент Фонду Східна Європа; Дар’я Лисенко - проєктний менеджер, юрист БФ ”Право на захист”; Ірина Калупаха - начальниця Управління соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Валерій Штаба - головний спеціаліст відділу супроводу проєктів цифрової трансформації департаменту координації проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України; Юлія Трало - координаторка з питань надання правової допомоги БФ ”Право на захист”; Сергій Карелін - координатор компоненту "Е-демократія" Програми EGAP, модератор.

Теми до обговорення:

Юридична допомога переселенцям та особам, які постраждали внаслідок конфлікту: які існують проблеми та як вплинув карантин на ситуацію — оцінка правозахисників.

Як можливості сучасних технологій можуть допомогти у розв'язанні питання забезпечення дотримання прав цієї категорії населення.

Чат-бот «Юридичний порадник для ВПО»: чим відрізняється це технічне рішення від аналогів. Як саме він зможе допомогти користувачам у вирішенні реальних життєвих проблем та які подальші перспективи цього інструмента.

Коротко. Як зазначають організатори, чат-бот «Юридичний порадник для ВПО» працюватиме на платформі найпопулярніших в Україні месенджерів - Viber та Telegram, та дозволить отримувати згаданій категорії громадян кваліфіковану безоплатну юридичну допомогу в будь-який момент і будь-де. Чат-бот є спільним продуктом швейцарсько-української Програми EGAP та юридичної команди БФ ”Право на захист”, яка з 2014 року опікується питаннями правового захисту переселенців та людей, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України.

Чат-бот «Юридичний порадник для ВПО» створено фахівцями БФ «Право на захист» за підтримки експертів Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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