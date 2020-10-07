7 жовтня, 10:00 - пресконференція на тему: «Медичне капеланство в Україні: розвиток і перспективи»

Організатор: Міжнародний фонд «Відродження».

Учасники: Сергій Дмитрієв - протоієрей, в.о. голови Синодального управління медичного капеланства Православної Церкви України, голова правління ГО «Елеос-Україна», модератор; Сергій Убогов - завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національно медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, старший пастор громади християн віри євангельської у м. Києві, президент ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України», голова Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з ВРЦіРО; Андрій Нагірняк - протоієрей, магістр богослов’я, магістр соціальної роботи, заступник голови Відділу соціального служіння Української Греко-Католицької Церкви, віцепрезидент МБФ «Карітас України»; Олександра Брацюнь - керівник медичних програм ВБФ «Соборність», експерт МОЗ України з напрямку «Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія»; Олексій Окремов - капелан-волонтер, настоятель Парафії Трьох Святителів та лікарняного храму на честь прп. Агапіта Печерського при Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ»; сестра Севастіяна Карвацька - голова комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я; Ксенія Шаповал - менеджер програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Коротко. Як повідомляють організатори, нині в Україні досі залишається неврегульованою сфера душпастирської опіки над пацієнтами, що перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я. Минув понад рік після створення Робочої групи з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров'я, підготовлено проєкт Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Положення про капеланство у сфері охорони здоров’я». Релігійні організації та громадянське суспільство наполягають на найшвидшому прийнятті відповідних документів, щоб медичне капеланство отримало можливість розвитку в Україні.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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