6 жовтня, 13:00 - пресконференція на тему: «Плани прокату українського кіно в реаліях пандемії на прикладі фільмів компанії «ІНСАЙТМЕДІА». Огляд результатів прокату серпень – вересень 2020 року»

Організатор: «ІНСАЙТМЕДІА» продюсерський центр.

Учасники: Микола Жулинський - директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України; Олександр Денисенко - режисер та автор сценарію; Заза Буадзе - режисер фільмів «Червоний» та «Червоний. Без лінії фронту»; Андрій Осіпов - голова правління «Одеської кіностудії», продюсер; Володимир Філіппов - генеральний продюсер «ІНСАЙТМЕДІА» продюсерський центр.

Коротко. Учасники заходу розкажуть про власний досвід та плани прокату українського кіно в умовах пандемії.

Як повідомляють організатори, у лютому 2020 року кінопрокатна компанія «SVOEkino» та кіновиробнича компанія «ІНСАЙТМЕДІА» оголосили про співпрацю та уклали довгострокову угоду про співпрацю. На першому етапі «SVOEkino» включили у свій пакет 5 фільмів, створених групою компаній «ІНСАЙТМЕДІА» для всеукраїнського прокату: «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка, «Антон і червона химера» Зази Урушадзе, «Східняк» Андрія Іванюка, «Червоний. Без лінії фронту» та «Небо-парасолька» Зази Буадзе.

Сезон гучних українських прем'єр було відкрито комедійним роуд-муві «Східняк», що вийшов на широкі екрани 20 серпня та за касовими зборами увійшов до топ-5. Стрічка доступна для перегляду на сервісі SWEET.TV з 1 жовтня.

Трейлер стрічки «Східняк» за посиланням: https://youtu.be/SWhWT6fibX8

Трейлер стрічки «Тарас. Повернення»за посиланням: https://youtu.be/dGNo5ut7xYM

Саундтрек стрічки «Червоний. Без лінії фронту» за посиланням: https://youtu.be/x7N72jPdzi8

Акредитація представників ЗМІ за e-mail: alenagrintsevich@gmail.com (Альона Гринцевич).

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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