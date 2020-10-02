За місяць до виборів: формування округів, висування та реєстрація кандидатів, «двійники», основні порушення

2 жовтня, 11:30 - пресконференція щодо спостереження Громадянської мережі ОПОРА за першим місяцем виборчої кампанії місцевих виборів 25 жовтня

Організатор: Громадянська мережа ОПОРА.

Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Під час заходу ОПОРА презентує другий звіт за результатами спостереження за виборчою кампанією місцевих виборів. Експерти розкажуть про ключові проблеми в процесі висування та реєстрації кандидатів, технологію «двійників», агітаційну активність місцевих організацій політичних партій і кандидатів, діяльність ТВК та ключові проблеми в їх діяльності, основні порушення виборчого законодавства та міжнародних стандартів.

Крім того, представники ОПОРИ нададуть оцінку діяльності ЦВК та процесу утворення округів, а ще презентують огляди виборчих спорів у судах та основних тенденцій політичної реклами в соціальних мережах. Також експерти розкажуть про результати проєкту щодо підписання Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців під час виборчого процесу.

Довідково. Спостереження ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До спостереження залучено 188 спостерігачів по всій країні, а в день голосування до них долучаться короткотермінові спостерігачі. Крім того, ОПОРА також моніторить використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, а громадські омбудсмени досліджують вільний доступ до виборчих дільниць та захищають виборчі права громадян.

За коментарями звертайтеся за тел.:044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

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