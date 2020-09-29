29 вересня, 13:00 - круглий стіл на тему: “Про ситуацію навколо Гостинного двору”

Організатор: Громадська організація «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива».

Спікери: Ігор Луценко - народний депутат України VІІІ скликання, радник Київського міського голови на громадських засадах; Марина Соловйова - адвокат, голова ГО "Андріївсько-Пейзажна ініціатива"; Олександр Максимов - директор Департаменту публічної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До участі запрошені: представники Київської міської ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Фонду державного майна України, експерти та громадськість.

Коротко. Під час заходу планується розглянути правові, технічні та економічні аспекти ліквідації ситуації, яка склалася з будівлею Гостинного двору у Києві напередодні зимового сезону 2020/2021 року.

Акредитація представників ЗМІ та учасників до 17:00 28 вересня за тел.: 063-70-70-776, e-mail: 067050il@gmail.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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