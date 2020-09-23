23 вересня, 13:00 - презентація першого в Україні онлайн-курсу з цифрових прав та безпеки для дітей

Організатор: ГО “МІНЗМІН”.

Спікери: Гульсанна Мамедієва – генеральний директор з євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації України; Анна Лобанова (Anna Lobanova) – координаторка програми Civil Society Fellowship Programme (skype-зв’язок); Анастасія Апетик – експертка з цифрових прав та безпеки Експертного центру з прав людини, авторка курсу, керівниця зі стратегічного розвитку "МІНЗМІН"; Вікторія Омельяненко – стипендіатка програми Eastern Partnership Civil Society Facility, авторка курсу, керівниця аналітичного відділу "МІНЗМІН".

Коротко. За дослідженням Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, у 2018 році понад 77 тисяч дітей зазнали переслідування в мережі, а близько 60 тисяч перебували в групі ризику через підштовхування в мережі до насильства. Онлайн-курс покликаний пояснити дітям від 13 до 18 років основи безпечної поведінки в соцмережах, а також він допоможе дітям зрозуміти власні цифрові права та навчитися критично мислити.

Курс є безкоштовним та складається із 7 динамічних відео, мемів та цікавих завдань. До кожної теми авторки підготували чекліст з підбірками ігор, відео та книг.

Програма курсу та завдання адаптовані як для навчання в класі, так і для дистанційних уроків. Він також буде корисним для вчителів та батьків, які дбають про безпеку дітей у Інтернеті.

Онлайн-курс із цифрових прав та безпеки для дітей стартує 28 вересня та є відкритим для реєстрації. Курс створений громадською організацією "МІНЗМІН" за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Довідково. “МІНЗМІН” – громадська організація, яка втілює ініціативи у сфері громадянської освіти протягом життя та формує спільноти відповідальних і правосвідомих громадян, які стають провайдерами позитивних змін в Україні. У 2019 році проєкти та освітні продукти “МІНЗМІН” (“Абетка реформ”, “Маленький набір для великих змін”) охопили понад 6000 дітей з 24 областей України.

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/c6DRMV7bC1x74tNEA

Для запитань та пропозицій – team.minzmin@gmail.com

Форма для індивідуальної реєстрації на онлайн-курс: https://forms.gle/ZCbA4MXJMqPoQ5Ax8

Форма для вчителів, які хочуть зареєструвати групу учнів чи клас: https://forms.gle/tbs52GXMgHYvaa5i9

Промо курсу:

https://www.youtube.com/watch?v=1J3UnRfVkqQ&t=5s&ab_channel=%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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