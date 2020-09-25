Якість освітнього процесу в дошкіллі: Україна вперше оцінить її за шкалою ECERS

25 вересня, 13:00 - презентація старту національного дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3)

Організатор: Міністерство освіти і науки України.

Учасники: Любомира Мандзій - заступниця міністра освіти і науки України; Вадим Карандій - директор Державної установи «Український інститут розвитку освіти» (УІРО); Роман Шиян - заступник директора команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України; Лора Білл - заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Національне дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3), передбачено програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою 12 червня 2020 року.

Довідково. Якісна дошкільна освіта — це запорука успішного розвитку дитини та її благополуччя. Якість дошкільної освіти впливає на успішність дитини в подальшому житті.

Реформування системи освіти в Україні висуває нові вимоги до організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, нові очікування до учасників освітнього процесу – дітей, педагогів, батьків, керівників.

Вперше в Україні відбувається оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням міжнародної методики ECERS-3. Ініціатива проведення дослідження належить Міністерству освіти і науки України. Український інститут розвитку освіти забезпечує цей процес. Проєкт відбувається у партнерстві з командою підтримки реформ МОН, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та за підтримки ЮНІСЕФ.

Багаторічний досвід застосування шкал ECERS більше ніж у тридцяти країнах світу засвідчив, що це інструмент з доведеною ефективністю. Науково визнані надійність і валідність шкал ECERS дають змогу оцінити якість дошкільної освіти в Україні відповідно до світових стандартів.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на офіційній Facebook-сторінці МОН.

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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