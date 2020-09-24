Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів

Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів

Укрінформ
24 вересня, 13:00 - пресконференція на тему: «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів» 

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА; Ольга Айвазовська – голова правління, координатор політичних програм Громадянської мережі ОПОРА; Олексій Кошель – директор комітету виборців України КВУ; Віктор Замятін – директор політико-правових програм Центру Разумкова; Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Перші вибори за нової влади: реальні та уявні загрози для вільного, чесного і прозорого голосування.

- Які виборчі стратегії та тактики оберуть політичні партії на місцевих виборах.

- Ідеальний кандидат у мери і ключові якості переможця місцевих виборів: про що кажуть настрої українців.

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14 – 19 серпня 2020 року та 22 – 31 серпня 2020 року спільно з Центром політичної соціології в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам  можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCHqbMbLsVm60Bw6YWs0SUvk_fA-l7c58R_0pjL1JSkDEcpA/viewform

Довідково. Захід «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена — 10 осіб.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV 

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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