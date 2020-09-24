24 вересня, 13:00 - пресконференція на тему: «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА; Ольга Айвазовська – голова правління, координатор політичних програм Громадянської мережі ОПОРА; Олексій Кошель – директор комітету виборців України КВУ; Віктор Замятін – директор політико-правових програм Центру Разумкова; Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Перші вибори за нової влади: реальні та уявні загрози для вільного, чесного і прозорого голосування.

- Які виборчі стратегії та тактики оберуть політичні партії на місцевих виборах.

- Ідеальний кандидат у мери і ключові якості переможця місцевих виборів: про що кажуть настрої українців.

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14 – 19 серпня 2020 року та 22 – 31 серпня 2020 року спільно з Центром політичної соціології в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCHqbMbLsVm60Bw6YWs0SUvk_fA-l7c58R_0pjL1JSkDEcpA/viewform

Довідково. Захід «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена — 10 осіб.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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