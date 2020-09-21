21 вересня, 11:00 - презентація-обговорення дослідження «Крим: поза зоною досяжності?»

Організатор: Школа політичної аналітики НаУКМА.

Учасники: Максим Яковлєв – кандидат політичних наук, доцент, директор ШПА НаУКМА; Вероніка Усачова – аналітикиня ШПА НаУКМА, автор дослідження «Крим: поза зоною досяжності?»; Антон Суслов – аналітик ШПА НаУКМА.

Дослідження «Крим: поза зоною досяжності?» присвячене інформаційній політиці України щодо тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.

Питання до обговорення:

- Які центральні органи виконавчої влади та державні інституції залучені до реалізації інформаційної політики щодо Криму?

- Які здобутки та недоліки державної інформаційної політики щодо Криму?

- Яким чином держава повинна залучати загальнонаціональні телеканали до співпраці?

- Як покращити співпрацю центральних органів виконавчої влади з регіонами задля актуалізації теми Криму?

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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