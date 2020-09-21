Презентація-обговорення дослідження «Крим: поза зоною досяжності?»
Організатор: Школа політичної аналітики НаУКМА.
Учасники: Максим Яковлєв – кандидат політичних наук, доцент, директор ШПА НаУКМА; Вероніка Усачова – аналітикиня ШПА НаУКМА, автор дослідження «Крим: поза зоною досяжності?»; Антон Суслов – аналітик ШПА НаУКМА.
Дослідження «Крим: поза зоною досяжності?» присвячене інформаційній політиці України щодо тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.
Питання до обговорення:
- Які центральні органи виконавчої влади та державні інституції залучені до реалізації інформаційної політики щодо Криму?
- Які здобутки та недоліки державної інформаційної політики щодо Криму?
- Яким чином держава повинна залучати загальнонаціональні телеканали до співпраці?
- Як покращити співпрацю центральних органів виконавчої влади з регіонами задля актуалізації теми Криму?
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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
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