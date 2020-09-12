“Anne de Kyiv Fest”. Балет "Княгиня Ольга": до 1075-ліття від початку правління в Києві

12 вересня о 20:00 одночасно в Києві, Дніпрі та Луцьку розпочнеться пряма трансляція відомого балету “Княгиня Ольга”.

Організатори: ГО “Чотири Королеви”; Департамент культури КМДА; Департамент суспільних комунікацій КМДА; Дніпровський академічний театр опери та балету.

Коротко. Балет “Княгиня Ольга” було відновлено за ініціативи шостого міжнародного фестивалю мистецтв “Anne de Kyiv Fest” та на честь ювілейної дати, яку Україна відзначає згідно Постанови Верховної Ради країни “Про відзначення визначних і пам’ятних дат у 2020 році”.

Дніпровський академічний театр опери та балету готував сюрприз для киян та рідного міста рік. Балет у “живому” виконанні просто неба на Михайлівській площі Києва (біля пам’ятника княгині Ольги) мав стати окрасою київської мистецької осені. Як повідомляють організатори, через карантинні заходи, демонстрація вистави пройде online. Артисти танцюватимуть виставу в Дніпрі, а шанувальники балету матимуть змогу подивитись дійство в мережі.

Головний інформаційний партнер події - Укрінформ. Балет транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Родзинкою трансляції стане показ балету на великому екрані на Михайлівській площі Києва в рамках аудіовідеоінсталяції "Княгиня Ольга".

Творча група вистави: Олег Ніколаєв — балетмейстер-постановник; Дар'я Біла- художник-постановник; Валентин Пучков-Сорочинський — хормейстер.

Ролі виконують: княгиня Ольга - Катерина Шмигельська; князь Ігор - Олексій Чорич; князь Святослав - Євген Кучвар; князь Олег - Вадим Кащеєв; патріарх Візантійський - Ігор Касьян.

Відео: