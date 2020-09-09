Про проєкт “1 000 000 дерев за 24 години”

9 вересня, 11:00 - пресконференція, присвячена проєкту “1 000 000 дерев за 24 години”

Організатор: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Учасники: Богдан Боруховський - перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Василь Кузьович - голова Державного агентства лісових ресурсів України; Сергій Гайдайчук - президент СЕО Club Ukraine; Ганна Крисюк - голова благодійної організації «Благодійний фонд “Озеленення України”.

Коротко. Мета проєкту - висадити 1 000 000 дерев за 1 день по всій території України та провести загальнодержавну інформаційну кампанію по висадженню дерев. Унікальна акція об’єднає владу, бізнес та громадськість заради відновлення екосистеми країни.

В рамках пресконференції відбудеться підписання меморандуму між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України та благодійною організацією “Благодійний фонд “Озеленення України”.

Додаткова інформація за тел.: 063-651-83-51 (Віта).

Акредитація представників ЗМІ до 22:00 8 вересня за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsntwkQLyArpjXlIi6k-flmlpyvduFwPF_kMS4Qis45RkCMQ/viewform

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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