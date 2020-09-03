3 вересня, 11:30 - пресконференція на тему: “Чи виборе своє місце партія “Правий сектор” у Київській міській раді?”

Організатор: ГО “Правий сектор Оболонь”.

Учасники: Андрій Тарасенко - керівник партії “Правий сектор”; Юрій Гуренко - керівник Київського осередку партії “Правий сектор”; Володимир Загазей - член Центрального Проводу НВР “Правий сектор”; Діана Виноградова - керівник ветеранської служби ДУК “Правий сектор”, речник ДУК ПС; Станіслав Мислович - керівник охоронної компанії “Охорона ПС”.

Коротко. Представники партії “Правий сектор” представлять власну програму розвитку столиці - план заходів, що дозволить киянам ефективно вирішити власні соціально-побутові проблеми й зробити Київ комфортним містом для проживання, відпочинку і праці.

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У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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