Мілітарний код: зміни у емблемах на комір та беретних знаках військовослужбовців ЗСУ

1 вересня о 10:00 відбудеться онлайн-брифінг на тему: «Мілітарний код: зміни у емблемах на комір та беретних знаках військовослужбовців Збройних сил України».

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Ігор Непота - відділ розробки та впровадження військової символіки Збройних сил України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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