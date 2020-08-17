Захоплення ТОВ "Агроінвест Холдинг" — одного з найбільших аграрних підприємств Харківщини

17 серпня, 11:00 - пресконференція на тему: «Захоплення агропідприємства “ТРУД-2012”, структурного підрозділу Агроінвест Холдингу

Організатор: Агроінвест Холдинг.

Учасники: Віктор Сосницький - керівник ТОВ "Агроінвест Холдинг", депутат районної ради; Микола Купрєєв - генеральний директор ТОВ СП "Мелехівське", депутат обласної ради; Микола Кирикеша - заступник директора ТОВ "Агроінвест Холдинг"; Акоп Акопян - директор ТОВ "Агроінвест Холдинг Охоче"; Олександр Водоріз - керівник ФГ "ТРУД 2012"; Ярослав Смілянський - адвокат ФГ "ТРУД 2012".

Коротко. На пресконференції буде розкрито незаконну схему блокування підприємств Холдингу, а також буде продемонстровано судове рішення, що знімає арешт з майна господарств.

Учасники конференції також назвуть імена причетних до захоплення господарства та мають намір звернутися до вищих органів державної влади з проханням взяти ситуацію під особистий контроль тих, хто відповідає за дотримання порядку і законності в державі.

Довідково. ТОВ “Агроінвест Холдинг” - вертикально інтегрована структура, до якої входить пять підприємств. В компанії працює 300 чоловік. Податкові відрахування минулого року склали понад 8 мільйонів гривень. На початок 2020 року кредитний портфель склав понад 50 мільйонів гривень. Засновником і співвласником компанії є харківський підприємець Олег Кияшко.

Акредитація ЗМІ: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Відео: