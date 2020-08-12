12 серпня, 15:30 - «круглий стіл» на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку»

Організатор: Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

Учасники: Володимир Горбулін - голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), академік, перший віце-президент Національної академії наук України, член наглядової ради ДК "Укроборонпром"; Олексій Данілов - секретар Ради національної безпеки і оборони України; Олег Уруський - віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України; Світлана Павловська - Департамент стратегічних комунікацій Міністерства оборони України; Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Сергій Згурець - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес».

Коротко. Під час заходу фахівці Українського інституту безпекових досліджень (УІБД) та запрошені спікери ознайомлять суспільство із поглядами на розвиток асиметричного потенціалу протидії зовнішній агресії. Визначать можливості та умови технологічного зростання в Україні, створення високотехнологічних Збройних Сил та сучасної системи стримування зовнішньої агресії.

Особливу увагу спікери приділятимуть реформуванню ОПК та роботі нового Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що створюється, а також можливостей державної підтримки проривних технологій в Україні.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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