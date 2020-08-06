6 серпня, 14:00 - круглий стіл на тему: “Альтернативна енергетика в Україні: можливості для інвесторів та виробників”

Організатор: “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів”( AUABI).

Захід проходить за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців.

Учасники: Мохаммад Салім Алоті - голова “Асоціація українських і арабських бізнесменів і інвесторів” (AUABI); Вальдемарас Сарапінас - Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні; Гвідас Кєрушаускас - Посол Литви із спеціальних доручень; Лаура Пушинскайте - аташе з енергетичних питань Посольства Литовської Республіки в Україні; Анатолій Кінах - президент Українського союзу промисловців і підприємців; Рафаель Хідіров - радник генерального секретаря ICC UKRAINE; Родіон Морозов - директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження АБ «Укргазбанк”; Олександр Козакевич - голова Української асоціації відновлюваної енергетики; Георгій Гелетуха - голова правління Біоенергетичної асоціації України; Олександра Гуменюк - директор Європейсько-українського енергетичного агентства; Віталій Гордон - модератор.

Коротко. Мета круглого столу– привернути уваги до галузі відновлювальної енергетики в Україні.

Учасники заходу обговорять проблеми відновлювальної енергетики та перспективи її майбутнього, а також інвестиційний клімат України, дотримання нашою державою інвестиційних зобов'язань

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 063 65 33 455, 066-553-07-53;

e-mail: infoauabi@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео з круглого столу:

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