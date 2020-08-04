4 серпня, 10:00 - пресконференція на тему: “Пресконференція Галини Третьякової. Підсумки роботи за рік: напрямки діяльності у 2020-2021 роках”

Спікер: Галина Третьякова - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео заходу: