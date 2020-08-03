Запровадження програмного забезпечення “РРО в смартфоні”
Організатор: Міністерство фінансів України.
Учасники: Світлана Воробей - заступниця міністра фінансів України; Наталія Калєніченко - заступниця голови Держаної податкової служби України; представники бізнесу.
Коротко. Представники Міністерства фінансів України і Державної податкової служби України повідомлять про запровадження програмного забезпечення “РРО в смартфоні”.
Як повідомляють організатори, з 1 серпня 2020 року безкоштовне фіскальне рішення ДПС для програмного реєстратора розрахункових операцій став доступний для повноцінного використання для всіх охочих.
Довідково. Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.
Використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.
Запровадження програмного РРО передбачено Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» № 128- IX від 20 вересня 2019 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів кількість місць обмежена, однак круглий стіл транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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