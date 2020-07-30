Розсекречення Державною архівною службою України архівних документів комуністично-тоталітарного режиму 1917-1991 років
Організатор: Державна архівна служба України.
Спікер: Анатолій Хромов - голова Державної архівної служби України.
Коротко. Мета заходу - оперативне та ініціативне інформування громадськості про розсекречені Державною архівною службою архівні документи та заходи, які вживає Укрдержархів у справі відновлення та збереження національної пам’яті України, розбудови й зміцнення відкритого суспільства та демократичної держави.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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Відео з пресконференції:
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