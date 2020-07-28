28 липня, 11:00 - міжнародний онлайн-круглий стіл на тему: «Зміна Конституції РФ. Що світу з цього - 2».

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Віталій Портников - журналіст, ведучий програм «Радіо Свобода»; Аліса Ганієва - московська письменниця; Міхаіл Крутіхін - російський економічний аналітик; Михайло Савва - голова правління «Експертної групи «Сова»; Олег Шро - політичний емігрант із РФ; Борис Стомахін - колишній в’язень путінського режиму; Рафіс Кашапов - співзасновник руху «Ідель-Урал»; Олександр Болькін - інязор ерзянського народу.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Учасники заходу обговорюватимуть характер змін основного закону РФ, впровадження яких було відкладено на кілька місяців через коронавірусний карантин.

Питання до обговорення:

-Чи є взагалі сенс говорити про російський конституціоналізм?

-Як внаслідок змін основного закону РФ обмежено права корінних народів та їх автономій?

-Що може протиставити світ закріпленню примату російського права над міжнародними зобов’язаннями у сфері захисту прав людини?

-Чи є можливим системний опір опозиційних сил РФ згортанню прав, влаштованого Кремлем з огляду на зростання соціального незадоволення у регіонах?

-Чи став Кремль більш агресивним та небезпечним для сусідів?

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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