22 липня, 13:30 - пресконференція на тему: “Результати останніх аукціонів з продажу спецдозволів та плани Державної служби геології та надр України щодо наступних електронних торгів”

Організатор: Державна служба геології та надр України.

Спікер: Роман Опімах - голова Державної служби геології та надр України.

Коротко. Спікер повідомить про результати останніх аукціонів з продажу спецдозволів та про плани щодо майбутніх торгів . Загалом, під час четвертого аукціону продано сім ліцензій, сукупна вартість проданих лотів зросла із 2,6 млн грн до 98,3 млн грн.

Довідково. Як повідомляють організатори, особливу увагу інвесторів у рамках аукціонів Служба зафіксувала до Кліщіївської ділянки. Його кінцева ціна склала 40 010 000 грн, у той час як стартував е-аукціон з позначки 16 936 грн. Переможцем відкритих конкурентних змагань стало ТОВ ВО «Шахтобуд». Підприємство придбало ліцензію на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку вогнетривких глин на п‘ять років.

Також аукціони відзначилися продажем спецдозволів по двох ділянках бурштину - «Західна перша» та «Західна друга», що на Рівненщині. Вартість лотів, порівняно зі стартовою ціною, зросла у 37 разів на ділянку «Західна друга», та у 90 разів на ділянку «Західна перша», і склала по кожному з об‘єктів 12 630 000 грн та 29 000 000 грн відповідно. Обидві площі були номіновані на аукціон надрокористувачами, втім за результатами конкурентних змагань перемогли не ті компанії, які їх номінували.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 0965898989; 0442990332. У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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