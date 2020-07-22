Складні часи – час перемог для України. Про досягнення українців

22 липня, 12:00 - пресконференція “Складні часи – час перемог для України”.

Організатор: ВТО “Орден”.

Учасники: Зеновій Гладчук - голова обслуговуючого кооперативу “Сади ветеранів АТО”, інвалід війни другої групи; Павло Пашко - ректор Університету Державної фіскальної служби України, доктор наук, професор; Катерина Сопова - голова Правління Громадської Спілки “Асоціація фахівців у сфері інтелектуальної власності”, доктор філософії в галузі права; Олександр Сопов - громадський діяч, заслужений працівник промисловості України, модератор.

Теми до обговорення:

- Як за один рік оформити 833 земельні ділянки для ветеранів АТО, провести 16 км лінії електропередачі та водогін, прокласти 17 км водопроводу та побудувати 20 км доріг;

- Як за рік підняти рейтинг університету на 26 пунктів.

- Досягнення України у реформуванні законодавства в сфері інтелектуальної власності: його адаптації до норм Європейського Союзу.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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