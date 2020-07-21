21 липня об 11:30 відбудеться дискусія на тему: «НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України» (Зала 1).

Організатор: Міністерство закордонних справ України.

Учасники: Еміне Джапарова -перша заступниця міністра закордонних справ України; Тетяна Печончик - голова Центру прав людини ZMINA: Микола Коваленко - куратора виставки (Skype-зв’язок); Роман Сущенко - журналіст, колишній бранець Кремля; Станіслав Асєєв - журналіст, колишній заручник терорганізації «ДНР»; Микола Семена - журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Коротко. Дискусія проходитиме в рамках виставки кураторського проєкту українського митця Миколи Коваленка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці».

Довідково. За ініціативи МЗС України та у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики з 20 липня у вікнах Укрінформу відкривається виставка кураторського проєкту українського митця Миколи Коваленка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці».

Роботи з виставки говорять самі за себе – у світі, на жаль, все ще існують країни, де голос демократії знаходиться у реальній небезпеці. Системні арешти та переслідування російською окупаційною владою представників медіа призвело до знищення свободи слова і на тимчасово окупованих територіях України.

Акредитація представників ЗМІ за електронною адресою: anna@ukrinform.com. У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на сторінці МЗС у Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених законодавством. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Відео:

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Вхід за службовими посвідченнями та картками НСЖУ.

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»).