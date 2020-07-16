16 липня, 15:00 - пресконференція на тему: “Які будуть наслідки поглиблення Прип’яті у Чорнобильській зоні без оцінки впливу на довкілля?”

Організатор: Громадська організація Національний екологічний центр України (НЕЦУ).

Учасники: Сергій Афанасьєв - член-кореспондент НАН України, директор Інституту гідробіології НАН України; Руслан Гаврилюк - голова Національного екологічного центру України; Девід Боллей (David Boilley) - представник компанії ACRO, яка виконала аналіз радіологічних аспектів проходження річкового шляху Е40 в Чорнобильській зоні (“Chernobyl heritage and the E40 trans-Europe waterway”), skype-зв’язок; Георгій Веремійчик - експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України.

Коротко. Пресконференція, присвячена проблемі днопоглиблення річки Прип’ять. Як повідомляють організатори, Адміністрація морських портів України провела тендер та підписала договір з ТОВ «СОБІ» на проведення днопоглиблювальних робіт річки Прип’ять в зоні відчуження. Організатори вважають, що виконання даних робіт повинно здійснюватися за наявності відповідного проєкту та проведення оцінки впливу їх на довкілля, а також отримання дозволу на виконання робіт на землях водного фонду. Також вони зауважують, що будівництво річкового шляху Е40 Гданськ — Херсон може завдати шкоди річці Прип'ять.

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