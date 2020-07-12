12 липня, 12:00 - онлайн-брифінг на тему: "Візит делегації Міністерства національної безпеки Туреччини на чолі з міністром Хулусі Акаром до Міністерства оборони України".

Організатор: Міністерство оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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Підсумкові матеріали:

Україна та Туреччина почнуть реалізацію угоди про військово-фінансове співробітництво

Уряди України та Турецької Республіки найближчим часом розпочнуть практичну реалізацію угоди про військово-фінансове співробітництво.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром, який перебуває в Україні з офіційним візитом, повідомляє пресслужба Міноборони

«Найближчим часом ми плануємо розпочати практичну реалізацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво. Ця угода має реальний фінансовий вимір та буде сприяти проведенню запланованих перетворень», – повідомив Таран.

Як зазначається, також були розглянуті пріоритети двостороннього оборонного співробітництва, де ключове місце посідає військово-технічне співробітництво та взаємодія підприємств ОПК, та питання євроатлантичної інтеграції в контексті важливості максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

За словами Тарана, досягнуті домовленості сприятимуть зміцненню обороноздатності двох країн, підвищенню оперативних та бойових спроможностей ЗСУ та гарантуватимуть мир в Азово-Чорноморському регіоні.

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